Исследователи назвали уровень экономической свободы в Украине

Украина заняла 135 место в мире (из 162 возможных) по уровню экономической свободы, рассчитываемому экспертами Fraser Institute. Таким образом, Украина снова заняла последнее место в Европе по уровню экономической свободы.

Об этом говорится в исследовании Fraser Institute.

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Так, Украина набрала 5,96 балла и оказалась в рейтинге между Кот-д’Ивуаром и Мали. Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла).

Польша в рейтинге оказалась 59-й, Россия — 85-й, Беларусь — 99-й, а Грузия — 12-й.

Авторы исследования отмечают, что в Украине несколько улучшилась ситуация с правительственными расходами, инфляцией и регулировкой. Наихудшая ситуация в Украине с защитой прав собственности.

Отметим, что исследование проводится с временным смещением. Так, в 2019 году исследование проводилось на основании данных за 2017 год.