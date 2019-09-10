Минфин отчитался о выполнении госбюджета за август

Анализ показателей выполнения росписи государственного бюджета 2019 года свидетельствует о продолжении негативного влияния ряда тенденций на бюджетные доходы.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Поступления от отдельных налогов вместо привычного недовыполнения в последние месяцы удалось даже немного перевыполнить. В частности, в августе оказали положительное влияние на бюджет государства акцизный налог с табачных изделий, НДС с произведенных в Украине товаров, налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц.

Однако эти факторы по итогам месяца не компенсировали невыполнение, в частности, по таможенным платежам и рентной плате за добычу природного газа. Поэтому доходы общего фонда Государственного бюджета за 8 месяцев выросли на 7,7% г/г до 594,1 млрд грн и составили 95,1% от росписи.

Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме.

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-августе этого года составили около 318,8 млрд грн (платежи по погашению государственного долга в этот период составили 262,7 млрд гривен). Министерство финансов продолжило снижать стоимость заимствований по всем инструментам на внутреннем рынке.