Украинцы смогут контролировать расходы на ремонт дорог

На баланс Министерству инфраструктуры передано аналитический веб-портал “Прозрачная инфраструктура”, на котором раскрываются данные о ремонте и строительстве автомобильных дорог в Украине.

Об этом сообщается на правительственном портале.

“Прозрачная инфраструктура” – это портал открытых данных об инфраструктурных проектах, которые внедряются за государственные средства. Сегодня на портале раскрывают данные о ремонте и строительстве автомобильных дорог государственного и местного значения”, – говорится в сообщении.

Передача портала состоялась во время совместного брифинга вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и директора программы “Инициатива прозрачности инфраструктуры” (CoST) Джона Хокинса.

Министр цифровой трансформации отметил, что портал создан инициативой CoST Ukraine, которые являются победителями прошлогоднего конкурса проектов на основе открытых данных Open Data.

В конце июля этого года CoST при финансовой поддержке USAID/UK aid проекта “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS” создала аналитический модуль, позволяющий мониторить проведенные тендеры в сфере строительства, ремонта и реконструкции дорог общего пользования.

Теперь же благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации и USAID/UK aid этот модуль усовершенствуют и дополнят функциями, которые позволят Мининфраструктуры, представителей бизнеса, журналистам и общественности получать комплексную информацию о состоянии дорожной отрасли или конкретного проекта, проводить качественный мониторинг и контроль за использованием публичных средств.

В частности, после передачи портала в Мининфраструктуры, кроме данных о тендерах по ProZorro, веб-портал будет получать данные из Единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua. Это позволит мониторить реальные расходы по проектам.

Кроме того, на портале будут раскрывать информацию государственные администрации всех областей Украины. Сейчас это делают только 6 из 24-х.

Также будет добавлен модуль, который позволит каждому получить информацию о ремонте дорог государственного и местного значения.

“База данных портала будет дополнена информацией о строительстве и ремонте дорог с начала работы Prozorro в Укравтодоре (от 2016 года), что позволит иметь еще более полную картину участников рынка”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированный веб-портал с расширенным функционалом аналитического модуля заработает через полгода.

“Обновленный инструмент позволит увидеть, как происходят закупки дорожных работ, и узнать информацию о конкурентах. Благодаря порталу общественные активисты также смогут контролировать эффективность использования публичных средств при внедрении инфраструктурных проектов и выявлять риски коррупции”, – отмечается на правительственном портале.