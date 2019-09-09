Верховная Рада Украины приняла закон о «сплите», который разделяет функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

За соответствующее решение проголосовало 296 депутатов.

Отметим, что это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Этот регулятор в Украине осуществляет надзор за ломбардами, кредитными союзами и страховыми компаниями. Теперь эти функции передадут Нацбанку.

Новые полномочия Нацбанка заработают с 1 июля 2020 года.

Также законом предусмотрено, что негосударственные пенсионные фонды подчинят НКЦБФР. Остальные финансовые учреждения будет регулировать Нацбанк. В частности, НБУ получит полномочия предоставлять и забирать лицензии у кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов и др.. Также НБУ будет устанавливать требования к деятельности небанковских учреждений.