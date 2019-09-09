0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 398 0

Межбанк: будут ли играть "на понижение"

Межбанк: будут ли играть "на понижение"

В этот четверг ситуация на валютном рынке снова будет достаточно интересной и самое главное – с продолжением попыток серьезной игры “на понижение” как со стороны прямых покупателей валюты, так и со стороны спекулянтов.

И те, и другие просто попытаются воспользоваться ситуацией на межбанке и превышением предложения над спросом. Причем рост предложения вызван как действиями нерезидентов, так и поведением экспортеров.

Иностранцы активно выкупают украинские гривневые и валютные ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынке, и это обеспечивает приток “горячей” валюты на межбанк, сбивая котировки.

Экспортерам же некуда деваться. Гривна им нужна для финансирования текущей деятельности, а ее дефицит на рынке приводит к тому, что реальные продавцы валюты вынуждены уступать по курсу и поддерживать этим нисходящий тренд по доллару на торгах. Покупатели это чувствуют и не спешат покупать валюту, отчаянно сбивая котировки.

Сегодня попытки “придавить” доллар продолжатся, а главным покупателем излишка валюты будет Нацбанк. Он опять будет выкупать доллар на торгах через Matching, чем снова удержит курс американской валюты от существенного ситуативного обвала.

Мы ожидаем в четверг объемы операций на межбанке в пределах до 220-230 млн долларов при заключении до 440-480 сделок и прогнозируем активные попытки спекулятивного понижения курса доллара в пределах коридора 24,75-25,00 гривен. Ниже уровня в 24,75 гривен курс не уйдет из-за выкупа валюты регулятором.

Если бы НБУ не выкупал сейчас этот излишек, то по нашим оценкам курс доллара устремился бы к новой цели 24,50-24,60 к следующему понедельнику.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,91 / 24,94
евро – 27,39 / 27,41
российский рубль – 0,3809 / 0,3815

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.