Межбанк: будут ли играть "на понижение"

В этот четверг ситуация на валютном рынке снова будет достаточно интересной и самое главное – с продолжением попыток серьезной игры “на понижение” как со стороны прямых покупателей валюты, так и со стороны спекулянтов.

И те, и другие просто попытаются воспользоваться ситуацией на межбанке и превышением предложения над спросом. Причем рост предложения вызван как действиями нерезидентов, так и поведением экспортеров.

Иностранцы активно выкупают украинские гривневые и валютные ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынке, и это обеспечивает приток “горячей” валюты на межбанк, сбивая котировки.

Экспортерам же некуда деваться. Гривна им нужна для финансирования текущей деятельности, а ее дефицит на рынке приводит к тому, что реальные продавцы валюты вынуждены уступать по курсу и поддерживать этим нисходящий тренд по доллару на торгах. Покупатели это чувствуют и не спешат покупать валюту, отчаянно сбивая котировки.

Сегодня попытки “придавить” доллар продолжатся, а главным покупателем излишка валюты будет Нацбанк. Он опять будет выкупать доллар на торгах через Matching, чем снова удержит курс американской валюты от существенного ситуативного обвала.

Мы ожидаем в четверг объемы операций на межбанке в пределах до 220-230 млн долларов при заключении до 440-480 сделок и прогнозируем активные попытки спекулятивного понижения курса доллара в пределах коридора 24,75-25,00 гривен. Ниже уровня в 24,75 гривен курс не уйдет из-за выкупа валюты регулятором.

Если бы НБУ не выкупал сейчас этот излишек, то по нашим оценкам курс доллара устремился бы к новой цели 24,50-24,60 к следующему понедельнику.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,91 / 24,94

евро – 27,39 / 27,41

российский рубль – 0,3809 / 0,3815

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