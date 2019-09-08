"Нафтогаз" назвал сценарии транзита газа через Украину с 2020 года

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С 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа, что повлечет за собой значительные экономические потери, но есть и другой путь.
Об этом рассказал исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко в ходе конференции “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”.
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“Как вы знаете, “Нафтогаз” имеет контракт с Газпромом по транзиту российского газа в Европу, и этот контракт истекает через несколько месяцев. Один из возможных, если не базовый, сценариев – что у нас не будет транзита с 1 января 2020 года. Это будет означать, что украинская экономика потеряет 3-4% ВВП. Это также будет означать, что мы, возможно, будем иметь вопросы безопасности газоснабжения в Украине – проще говоря, просто недостаток газа в Украине. Это также будет означать, что для некоторых европейских партнеров Украина станет менее важной, потому что европейский газ не будет проходить через Украину, европейский – то есть предназначенный для европейского рынка”, – сказал Витренко.
В то же время, по его мнению, для Украины может быть и другой путь по контракту на транзит.
“Но есть и другой сценарий: что транзит продолжится, что будет подписан более чем один контракт на транзит, который начнется с 1 января 2020 года, например, с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе, что позволит Украине не только процветать экономически, но и усилит некоторый уровень интеграции с рынком ЕС. И станет важным катализатором для реформ в Украине”, – отметил он.
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