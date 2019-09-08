Межбанк: дефицит гривны укрепил нацвалюту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда продолжила традицию этой недели и прошла на валютном рынке достаточно напряженно. В первые полтора часа гривна укрепляла свои позиции и, казалось бы, без особого труда должна была пробить уровень в 24,80-24,85 гривен за доллар.
За счет превышения предложения валюты с начальных утренних котировок 24,96/25,00 гривен за доллар (что было ниже вчерашнего закрытия в 25,00/25,03) — курс просел до 24,93/24,96 к 11 часам.
Но уже после 11:10 ситуация начала быстро меняться. Покупатели стали активно выходить на торги и продавцы быстро переориентировались и постепенно стали задирать котировки. В 12:00 доллар подорожал до 24,97-24,98/25,00 и уже находился в этих пределах до самого обеда.
После 14 часов – на единичных сделках – предложение опять превышало спрос и к 15:00 котировки провалились до 24,92/24,95 гривен за доллар с последующим снижением до 24,915/24,94 к концу дня.
В конечном итоге укреплению нацвалюты поспособствовал дефицит гривны у крупнейших игроков и их ситуативные курсовые задачи на межбанке.
Главные события 11 сентября на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 24,96/25:00 гривен до 24,915/24,94 к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но по информации некоторых участников рынка все же был замечен с выкупом излишков доллара на межбанке через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,9760 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 12 сентября установлен на уровне 24,968816.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,92 / 24,95
евро – 27,41 / 27,144
российский рубль – 0,3813 / 0,3822
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0993/ 1,0994
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 8768 20
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения2 ч. назад - 1300 7
На дорогах Украины установят противоослепляющие экраны (инфографика)12 ч. назад - 1634 7
Депутаты приняли закон о габаритно-весовом контроле на дорогах7 ч. назад - 1335 3
Apple представила три новые модели iPhone (видео)9 ч. назад - 472 3
Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго6 ч. назад - 2154
Межбанк: объемы сегодня будут значительными8 ч. назад - 2040
Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги7 ч. назад - 1706
На дорогах Украины установят противоослепляющие экраны (инфографика)12 ч. назад - 1634 7
Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительствоВчера, 19:00 - 1582
Apple представила три новые модели iPhone (видео)9 ч. назад - 470 3
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 308
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 683
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3548
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 699