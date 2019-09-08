Межбанк: дефицит гривны укрепил нацвалюту

Среда продолжила традицию этой недели и прошла на валютном рынке достаточно напряженно. В первые полтора часа гривна укрепляла свои позиции и, казалось бы, без особого труда должна была пробить уровень в 24,80-24,85 гривен за доллар.

За счет превышения предложения валюты с начальных утренних котировок 24,96/25,00 гривен за доллар (что было ниже вчерашнего закрытия в 25,00/25,03) — курс просел до 24,93/24,96 к 11 часам.

Но уже после 11:10 ситуация начала быстро меняться. Покупатели стали активно выходить на торги и продавцы быстро переориентировались и постепенно стали задирать котировки. В 12:00 доллар подорожал до 24,97-24,98/25,00 и уже находился в этих пределах до самого обеда.

После 14 часов – на единичных сделках – предложение опять превышало спрос и к 15:00 котировки провалились до 24,92/24,95 гривен за доллар с последующим снижением до 24,915/24,94 к концу дня.

В конечном итоге укреплению нацвалюты поспособствовал дефицит гривны у крупнейших игроков и их ситуативные курсовые задачи на межбанке.

Главные события 11 сентября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,96/25:00 гривен до 24,915/24,94 к концу сессии.

2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но по информации некоторых участников рынка все же был замечен с выкупом излишков доллара на межбанке через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,9760 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 12 сентября установлен на уровне 24,968816.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,92 / 24,95

евро – 27,41 / 27,144

российский рубль – 0,3813 / 0,3822

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0993/ 1,0994

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