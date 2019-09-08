Мининфраструктуры инициирует открытие новой таможни

Для удобства пассажиров Министерство инфраструктуры будет инициировать установление на постоянной основе международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции Львов.

Об этом сообщается в заявлении на сайте министерства.

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По словам заместителя министра, открытие пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала Львова позволит урегулировать организацию и осуществление на постоянной основе пограничных и таможенных мероприятий, что создаст предпосылки для введения дополнительных поездов в направлении ЕС и роста пассажиропотока между Украиной и странами-членами ЕС.

«10 сентября 2019 года комиссией была проведена проверка готовности открытии пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала станции Львов. По результатам проверки комиссия пришла к выводу: инициировать перед Кабинетом Министров Украины открытие международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции Львов», – сообщил Юрий Лавренюк.