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Мининфраструктуры инициирует открытие новой таможни

Мининфраструктуры инициирует открытие новой таможни

Для удобства пассажиров Министерство инфраструктуры будет инициировать установление на постоянной основе международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции Львов.

Об этом сообщается в заявлении на сайте министерства.

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По словам заместителя министра, открытие пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала Львова позволит урегулировать организацию и осуществление на постоянной основе пограничных и таможенных мероприятий, что создаст предпосылки для введения дополнительных поездов в направлении ЕС и роста пассажиропотока между Украиной и странами-членами ЕС.

«10 сентября 2019 года комиссией была проведена проверка готовности открытии пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала станции Львов. По результатам проверки комиссия пришла к выводу: инициировать перед Кабинетом Министров Украины открытие международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции Львов», – сообщил Юрий Лавренюк.

По материалам Finance.UA
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