Кипрская компания хочет купить сеть Люксоптика

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Антимонопольный комитет начал рассмотрение возможного приобретения компанией OH Holding Limited (Кипр) мажоритарной доли в уставном капитале украинской сети Люксоптика Холдинг.
Об этом сообщаеи АМКУ.
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Дело о концентрации в виде приобретения доли в уставном капитале ООО Люксоптика Холдинг, что превышает 50% голосов в высшем органе управления общества, открыто 6 сентября.
Сеть Люксоптика предоставляет комплекс услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции, изготовлению и ремонту очков и линз.
Люксоптика работает в Украине с 1994 года, в нее входит свыше 100 оптик.
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