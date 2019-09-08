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Кипрская компания хочет купить сеть Люксоптика

Кипрская компания хочет купить сеть Люксоптика

Антимонопольный комитет начал рассмотрение возможного приобретения компанией OH Holding Limited (Кипр) мажоритарной доли в уставном капитале украинской сети Люксоптика Холдинг.

Об этом сообщаеи АМКУ.

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Дело о концентрации в виде приобретения доли в уставном капитале ООО Люксоптика Холдинг, что превышает 50% голосов в высшем органе управления общества, открыто 6 сентября.

Сеть Люксоптика предоставляет комплекс услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции, изготовлению и ремонту очков и линз.

Люксоптика работает в Украине с 1994 года, в нее входит свыше 100 оптик.

По материалам НВ
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