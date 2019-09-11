Поезд «Четыре столицы» реализует 85% мест (инфографика)

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С начала мая этого года пассажиры все чаще пользуются поездом «Четыре столицы». По сравнению с маем, когда в состав входили 8 вагонов, заполненных на 64%, в августе показатели увеличились: на 10 вагонов заполненность составляет более 85%.
Сравнивая период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года, маршрутом поезда № 31/32 Киев-Рига воспользовались 25,4 тыс. человек. Средняя выкупленность мест составляет 57%.
Ввиду значительного спроса на перевозки направления компания добавила 3 плацкартных вагона, которые сейчас реализуют 95-100% билетов.
Кроме плацкартных вагонов, в состав поезда входят 5 купейных и 1 СВ-вагон.
Все погранично-таможенные процессы осуществляют на станции отбытия Киев-Пассажирский.
Расписание поезда «Четыре столицы» можно найти на сайте АО «Укрзализныця», а билеты приобрести с помощью онлайн-системы.
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