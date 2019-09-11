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Поезд «Четыре столицы» реализует 85% мест (инфографика)

Поезд «Четыре столицы» реализует 85% мест (инфографика)

С начала мая этого года пассажиры все чаще пользуются поездом «Четыре столицы». По сравнению с маем, когда в состав входили 8 вагонов, заполненных на 64%, в августе показатели увеличились: на 10 вагонов заполненность составляет более 85%.

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Сравнивая период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года, маршрутом поезда № 31/32 Киев-Рига воспользовались 25,4 тыс. человек. Средняя выкупленность мест составляет 57%.

Ввиду значительного спроса на перевозки направления компания добавила 3 ​​плацкартных вагона, которые сейчас реализуют 95-100% билетов.

Кроме плацкартных вагонов, в состав поезда входят 5 купейных и 1 СВ-вагон.

Все погранично-таможенные процессы осуществляют на станции отбытия Киев-Пассажирский.

Расписание поезда «Четыре столицы» можно найти на сайте АО «Укрзализныця», а билеты приобрести с помощью онлайн-системы.

Справка Finance.ua:

  • Цена на проезд колеблется от 1662 до 4487 грн, в зависимости от маршрута. Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом постельного белья 28 февраля 2019 г. составляет:
    • Киев-Рига – 1415,55 грн;
    • Киев-Вильнюс – 1065,50 грн;
    • Киев-Минск – 805,20 грн.
По материалам Finance.UA
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