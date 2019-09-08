Депозитный обзор: «Малыши» держат ставки

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Небольшие банки не впечатлились решением НБУ снизить учетную ставку. В отличие от более крупных конкурентов, ни один из «малышей» за последние две недели не снизил доходность депозитов в гривне и валюте.
«Минфин» подготовил новый обзор максимальных ставок по вкладам в крупнейших банках с депозитным портфелем физлиц от 250 млн грн до 999 млн грн. Самую высокую ставку по годовым депозитам в гривне по-прежнему обещает Земельный Капитал – 18,5% годовых. От него немного отстает Альянс Банк – 18%. Сразу три финучреждения – Мисто Банк, Аркада и Банк Сич – готовы платить гражданам за годовые сбережения в национальной валюте 17,5% годовых.
В нашем прошлом обзоре «Минфин» писал, что в конце августа – начале сентября сразу 6 крупнейших банков с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. снизили ставки по депозитам в гривне или валюте. А вот небольшие банки не последовали их примеру. Ни один из них за последние две недели не пересмотрел цены на депозиты. Ставки не выросли и не упали – а просто «замерзли». Очевидно, мелким банкам по-прежнему нужны ресурсы, но и переплачивать за вклады они не согласны.
Единственное исключение – Аккордбанк, который поднял ставки по коротким 3-месячным сбережениям во всех валютах. Депозиты в гривне подорожали символически – на 0,08% годовых вклады в долларах и евро более значительно – на 0,66% годовых.
Подробнее на Минфин.com.ua
Максимальные ставки по гривневым депозитам
Подробнее на Минфин.com.ua
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019
Доллар США
В сегменте долларовых депозитов самыми щедрыми оказались Мисто Банк и Коминвестбанк, которые платят по вкладам на 12 месяцев – 5,5% годовых.
Доходность 5% по годовым депозитам в американской валюте готово предложить сразу пять финучреждений.
Подробнее на Минфин.com.ua
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Подробнее на Минфин.com.ua
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019
Евро
Подробнее на Минфин.com.ua
Максимальные процентные ставки по депозитам в евро
Подробнее на Минфин.com.ua
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
Наталья Матрипула, Регина Дацюк
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