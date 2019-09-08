0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Статьи рынка
- 21 0

Депозитный обзор: «Малыши» держат ставки

Депозитный обзор: «Малыши» держат ставки

Небольшие банки не впечатлились решением НБУ снизить учетную ставку. В отличие от более крупных конкурентов, ни один из «малышей» за последние две недели не снизил доходность депозитов в гривне и валюте.

«Минфин» подготовил новый обзор максимальных ставок по вкладам в крупнейших банках с депозитным портфелем физлиц от 250 млн грн до 999 млн грн. Самую высокую ставку по годовым депозитам в гривне по-прежнему обещает Земельный Капитал – 18,5% годовых. От него немного отстает Альянс Банк – 18%. Сразу три финучреждения – Мисто Банк, Аркада и Банк Сич – готовы платить гражданам за годовые сбережения в национальной валюте 17,5% годовых.

В нашем прошлом обзоре «Минфин» писал, что в конце августа – начале сентября сразу 6 крупнейших банков с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. снизили ставки по депозитам в гривне или валюте. А вот небольшие банки не последовали их примеру. Ни один из них за последние две недели не пересмотрел цены на депозиты. Ставки не выросли и не упали – а просто «замерзли». Очевидно, мелким банкам по-прежнему нужны ресурсы, но и переплачивать за вклады они не согласны.

Единственное исключение – Аккордбанк, который поднял ставки по коротким 3-месячным сбережениям во всех валютах. Депозиты в гривне подорожали символически – на 0,08% годовых вклады в долларах и евро более значительно – на 0,66% годовых.


Подробнее на Минфин.com.ua

Максимальные ставки по гривневым депозитам


Подробнее на Минфин.com.ua

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019

  • Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев – до 366 дней, на 9 месяцев – до 272 дней, на 6 месяцев – до 183 дней, до 3 месяцев – до 91 дня.

Доллар США

В сегменте долларовых депозитов самыми щедрыми оказались Мисто Банк и Коминвестбанк, которые платят по вкладам на 12 месяцев – 5,5% годовых.

Доходность 5% по годовым депозитам в американской валюте готово предложить сразу пять финучреждений.


Подробнее на Минфин.com.ua

Максимальные ставки по долларовым депозитам


Подробнее на Минфин.com.ua

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019

  • Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев – до 366 дней, на 9 месяцев – до 272 дней, на 6 месяцев – до 183 дней, до 3 месяцев – до 91 дня.

Евро


Подробнее на Минфин.com.ua

Максимальные процентные ставки по депозитам в евро


Подробнее на Минфин.com.ua

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.08.2019-06.09.2019

  • Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев – до 366 дней, на 9 месяцев – до 272 дней, на 6 месяцев – до 183 дней, до 3 месяцев – до 91 дня.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Наталья Матрипула, Регина Дацюк

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.