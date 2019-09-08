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В "ПриватБанк" пришли с обысками

В "ПриватБанк" пришли с обысками

В Центральном офисе “ПриватБанка” в Днепре происходят обыски.

Об этом сообщает “Новое время”.

По данным издания, обыски проводит Соборное отделение полиции города.

Отметим, в пресс-службе банка рассказали, что в их головной офис пришли неизвестные люди с оружием.

“Подтверждаю визит неизвестных с оружием. Обыска какого-либо не было”, – сказала пресс-секретарь “ПриватБанка” Инна Музычук, пишет hromadske.

В то же время Музычук не уточнила, что именно делали в офисе “люди с оружием” и как представились.

По материалам ТСН
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