В "ПриватБанк" пришли с обысками

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В Центральном офисе “ПриватБанка” в Днепре происходят обыски.
Об этом сообщает “Новое время”.
По данным издания, обыски проводит Соборное отделение полиции города.
Отметим, в пресс-службе банка рассказали, что в их головной офис пришли неизвестные люди с оружием.
“Подтверждаю визит неизвестных с оружием. Обыска какого-либо не было”, – сказала пресс-секретарь “ПриватБанка” Инна Музычук, пишет hromadske.
В то же время Музычук не уточнила, что именно делали в офисе “люди с оружием” и как представились.
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