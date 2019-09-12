С начала года банки сократили объем кредитов для бизнеса

По данным НБУ, портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора в банковской системе за 8 месяцев уменьшился на 3,1% (хотя в августе вырос на 1%), а валютных – на 4,9% (в том числе в августе на 0,9%).

Портфель гривневых займов для населения за 8 месяцев увеличился на 15,7% (в том числе в августе на 1,6%), а валютных – сократился на 11% (в том числе в августе на 0,9%).

Объем гривневых средств населения в банковской системе вырос на 7,6% (в том числе в августе на 1%), а валютных – на 6,9% (в том числе в августе на 1,9%).

Объем рублевых средств корпоративного сектора уменьшился на 2,3% (в том числе в августе на 2,8%), а валютных – вырос на 31% (хотя в августе уменьшился на 5%).