В SWIFT назвали криптовалюты нестабильными и бесполезными

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Международная межбанковская система SWIFT не видит в цифровых валютах конкурента.
Об этом сообщает Fintech Futures.
«Они (криптовалюты – ред.) падают в цене как йо-йо, они бесполезны и нестабильны», – заявили представители системы на брифинге в Лондоне.
Единственной цифровой валютой с каким-либо потенциалом в SWIFT считают Libra от Facebook. Криптовалюты, по их мнению, могут преуспеть только обладая свойствами Libra, во всех остальных случаях они не повлияют на сферу платежей в краткосрочной перспективе.
На мероприятии также сообщили о снижении времени произведения оплаты между Сингапуром и Австралией до одной минуты и заявили о разработке платежного решения для ЕС.
При этом в SWIFT признали проблемы традиционных международных платежей, одна из которых – рабочие часы.
«Если вы хотите отправить платеж из Австралии в Китай после полудня, у вас сразу будет 12-часовая задержка из-за часов работы».
В будущем SWIFT намерена создать целостную международную платежную систему, однако произойдет это не ранее 2022-2023.
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