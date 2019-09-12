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В SWIFT назвали криптовалюты нестабильными и бесполезными

В SWIFT назвали криптовалюты нестабильными и бесполезными

Международная межбанковская система SWIFT не видит в цифровых валютах конкурента.

Об этом сообщает Fintech Futures.

«Они (криптовалюты – ред.) падают в цене как йо-йо, они бесполезны и нестабильны», – заявили представители системы на брифинге в Лондоне.

Единственной цифровой валютой с каким-либо потенциалом в SWIFT считают Libra от Facebook. Криптовалюты, по их мнению, могут преуспеть только обладая свойствами Libra, во всех остальных случаях они не повлияют на сферу платежей в краткосрочной перспективе.

На мероприятии также сообщили о снижении времени произведения оплаты между Сингапуром и Австралией до одной минуты и заявили о разработке платежного решения для ЕС.

При этом в SWIFT признали проблемы традиционных международных платежей, одна из которых – рабочие часы.

«Если вы хотите отправить платеж из Австралии в Китай после полудня, у вас сразу будет 12-часовая задержка из-за часов работы».

В будущем SWIFT намерена создать целостную международную платежную систему, однако произойдет это не ранее 2022-2023.

По материалам BIN
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