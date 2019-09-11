0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Китайские дата-центры обойдут по энергопотреблению всю Австралию

Китайские дата-центры обойдут по энергопотреблению всю Австралию

Организация Greenpeace и Северо-Китайский энергетический университет сделали прогноз относительно энергопотребления центров обработки данных, расположенных на территории КНР.

Сообщается, что китайские дата-центры в течение нескольких лет обойдут по энергопотреблению всю Австралию, то есть целый континент.

На все домохозяйства и бизнес-структуры в Австралии в 2018 году понадобилось 261 ТВт·ч энергии.

Прогнозируется, что центры обработки данных, расположенные на территории Китая, увеличат потребление энергии на 66% в период с нынешнего года по 2023-й.

В результате в 2023-м китайским дата-центрам понадобится 267 ТВт·ч.

Таким образом, эти платформы обойдут по энергопотреблению целый континент — Австралию. Однако нужно отметить, что и эта страна в течение четырёх лет может увеличить свои энергетические расходы.

По материалам Servernews
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.