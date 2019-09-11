Китайские дата-центры обойдут по энергопотреблению всю Австралию

Организация Greenpeace и Северо-Китайский энергетический университет сделали прогноз относительно энергопотребления центров обработки данных, расположенных на территории КНР.

Сообщается, что китайские дата-центры в течение нескольких лет обойдут по энергопотреблению всю Австралию, то есть целый континент.

На все домохозяйства и бизнес-структуры в Австралии в 2018 году понадобилось 261 ТВт·ч энергии.

Прогнозируется, что центры обработки данных, расположенные на территории Китая, увеличат потребление энергии на 66% в период с нынешнего года по 2023-й.

В результате в 2023-м китайским дата-центрам понадобится 267 ТВт·ч.

Таким образом, эти платформы обойдут по энергопотреблению целый континент — Австралию. Однако нужно отметить, что и эта страна в течение четырёх лет может увеличить свои энергетические расходы.