Китайские дата-центры обойдут по энергопотреблению всю Австралию

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Организация Greenpeace и Северо-Китайский энергетический университет сделали прогноз относительно энергопотребления центров обработки данных, расположенных на территории КНР.
Сообщается, что китайские дата-центры в течение нескольких лет обойдут по энергопотреблению всю Австралию, то есть целый континент.
На все домохозяйства и бизнес-структуры в Австралии в 2018 году понадобилось 261 ТВт·ч энергии.
Прогнозируется, что центры обработки данных, расположенные на территории Китая, увеличат потребление энергии на 66% в период с нынешнего года по 2023-й.
В результате в 2023-м китайским дата-центрам понадобится 267 ТВт·ч.
Таким образом, эти платформы обойдут по энергопотреблению целый континент — Австралию. Однако нужно отметить, что и эта страна в течение четырёх лет может увеличить свои энергетические расходы.
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