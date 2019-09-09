VMware представила новые решения для гибридного облака

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VMware анонсировала новые решения для гибридного облака, которые позволяют создавать и запускать приложения, а также управлять ими в единой инфраструктуре, выбирая между собственным дата-центром, публичным облаком или инфраструктурой периферийных вычислений.
Среди новых решений — VMware Hybrid Cloud Operations. Оно упрощает управление системами и приложениями за счёт автоматизации, контроля расходов и ресурсов, обеспечения нормативного соответствия, безопасности и прозрачности.
Решение VMware vRealize Automation 8.0 позволит ИТ и DevOps автоматизировать развертывание и задачи эксплуатации «второго дня» для сложных приложений, виртуальных машин и контейнеров в облаке.
Компания предлагает каталог VMware Cloud Marketplace, где заказчики могут искать и внедрять сторонние решения для платформ VMware в публичных, частных и гибридных облачных средах.
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