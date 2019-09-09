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VMware представила новые решения для гибридного облака

VMware представила новые решения для гибридного облака

VMware анонсировала новые решения для гибридного облака, которые позволяют создавать и запускать приложения, а также управлять ими в единой инфраструктуре, выбирая между собственным дата-центром, публичным облаком или инфраструктурой периферийных вычислений.

Среди новых решений — VMware Hybrid Cloud Operations. Оно упрощает управление системами и приложениями за счёт автоматизации, контроля расходов и ресурсов, обеспечения нормативного соответствия, безопасности и прозрачности.

Решение VMware vRealize Automation 8.0 позволит ИТ и DevOps автоматизировать развертывание и задачи эксплуатации «второго дня» для сложных приложений, виртуальных машин и контейнеров в облаке.

Компания предлагает каталог VMware Cloud Marketplace, где заказчики могут искать и внедрять сторонние решения для платформ VMware в публичных, частных и гибридных облачных средах.

Справка Finance.ua:

  • VMware Сloud охватывает все основные публичные облака (AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud), а также более 60 партнеров VMware Cloud Verified по всему миру. Свыше 70 млн приложений функционируют на базе ПО VMware, из них 10 млн находятся в облаке. Приложения запускаются в 10 тыс. центрах обработки данных, находящихся под управлением провайдеров VMware Cloud.
  • По данным исследования VMware, примерно две трети клиентов, пользующихся облачными технологиями, ищут единую модель, которая охватывает дата-центр, облако и периферию.
По материалам Servernews
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