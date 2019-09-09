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Минрегион предлагает размещать в парках небольшие кафе и магазины

Минрегион предлагает размещать в парках небольшие кафе и магазины

Минрегион обновляет государственные строительные нормы (ГСН) по благоустройству, в частности, сейчас изучается предложение – предусмотреть в новых или реконструированных парках соответствующие инженерные сети для размещения небольшого современного кафе или магазина для удобства посетителей.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

“Обычно во время прогулки по парку, особенно с детьми, нужны 2 важные вещи. Первое – нормальный туалет в шаговой доступности. Второе – место, где можно приобрести питьевую воду, мороженое или просто отдохнуть, выпить кофе. И для того, чтобы это было цивилизованно и современно организовано, конечно, нужны соответствующие условия и должны быть проведены необходимые коммуникации. Поэтому сейчас мы рассматриваем предложение предусматривать такие вещи в новых парках сразу при проектировании. Чтобы в каждом новом парке было современное стационарное кафе или магазин. Чтобы там или рядом был нормальный доступный туалет для всех и другие удобства”, – сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что такие изменения не будут означать, что кафе в парках будут на каждом шагу. В новых разрабатываемых нормах должно быть обязательно четко прописано максимально возможное количество таких кафе, которое будет зависеть от общей площади парка или количества посетителей.

По материалам УКРИНФОРМ
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