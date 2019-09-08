Банки начали выдавать кредиты на карты «Простір»

Украинские банки тестируют выдачу кредитов на карты национальной платежной системы «Простір» в небольших населенных пунктах.

Об этом заявил замглавы правления Банка Форвард Константин Кошеленко в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Банк Форвард в этом году вступил в систему и увидел социальную функцию в этих картах. И используем их сейчас для выдачи наличных кредитов в районных центрах. У нас обширная сеть, и наличные кредиты выдаем на «Простір», потому что это дешевле для банка и клиента», – сказал Константин Кошеленко.

Банкир утверждает, что клиенты не жалуются, что им не хватает инфраструктуры для использования национальных платежных карт.

«Мы выдаем десятки миллионов в месяц на эти карты. И мы не услышали ни одной жалобы от клиентов, что нет инфраструктуры, удобно ли снять деньги, удобно ли рассчитаться. Они получили наличный кредит и сразу же либо снимают наличные и тратят их, либо одноразово рассчитываются. И инфраструктуры райцентров достаточно, чтобы пользоваться картой», – рассказал Константин Кошеленко.

Для таких банковских продуктов класс карты, действительно, неважен. «Клиенту дают карту с наличкой, которую ему необходимо где-то снять. И ему все равно, бесконтактная ли карта, имеет ли она международный бренд. Он просто снимает свой кеш», – поясняет директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.

По данным системы «Простір», с ней работает 27 банков, в том числе такие крупные игроки, как ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, ОТП Банк, Укргазбанк.

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