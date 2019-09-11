Украинцы стали активнее страховать жизнь

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За полгода 2019 валовой страховой платеж страховых компаний составил 2,09 млрд грн. Это свидетельствует о его увеличении на 20,7%.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг.
96,1% всех страховых платежей отправили физические лица, 3,9% — юридические.
Количество физлиц, которые застраховали себя, увеличилось на 16,2% — до 4,738 млн человек.
Однако количество компаний, которые страхуют жизни людей, снизилось с 31 до 26.
За период с января по июнь страховые компании Украины произвели выплаты клиентам на сумму в 284,6 млн грн. Количество выплат уменьшилось на 27,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За этот же период прирост резервов по страхованию жизни составил отрицательное значение в 56 млн грн. Такая ситуация сложилась из-за досрочных расторжений договоров по страхованию. Для сравнения, в прошлом году сумма их составляла 158,3 млн грн.
Прирост резервов по страхованию жизни составил 577,3 млн грн. Две компании подали декларации в размерах 261,7 млн грн и 111,9 млн грн.
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