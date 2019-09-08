"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней цене

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обновила карту регионов, где домохозяйства могут воспользоваться услугой “Газовый запас”.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Теперь потребители Черкасской области, Киева, Кременчуга и Коростышева также могут обратиться в свои газоснабжающие компании, чтобы купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.
“Ожидаем, что вскоре к акции присоединятся Донецкая область и Умань”, – добавили в Нафтогазе.
Более подробно с предложением можно ознакомиться на сайте.
Как работает услуга:
Что для этого необходимо:
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