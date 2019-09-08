"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней цене

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обновила карту регионов, где домохозяйства могут воспользоваться услугой “Газовый запас”.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Теперь потребители Черкасской области, Киева, Кременчуга и Коростышева также могут обратиться в свои газоснабжающие компании, чтобы купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

“Ожидаем, что вскоре к акции присоединятся Донецкая область и Умань”, – добавили в Нафтогазе.

Более подробно с предложением можно ознакомиться на сайте .

Как работает услуга:

потребитель заказывает необходимые объемы газа,

определяется, когда будет использовать газ по летним ценам (доступен период с 1 октября по 31 марта),

ГСК «Нафтогаз Украины» покупает газ, а затем поставляет заказчику.

Что для этого необходимо:

прийти в ЦОС с паспортом,

подписать дополнительное соглашение к договору газоснабжения,

произвести предоплату.

Справка Finance.ua

Отпускная цена Нафтогаза газоснабжающим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 5849,3 грн за тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика).