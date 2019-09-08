Uber получил рекордные убытки и устроил масштабную волну увольнений

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Uber Technologies Inc. получил рекордные убытки во втором квартале 2019 года – 5,2 млрд долларов.
Это привело к тому, что американская компания уволила 435 сотрудников по всему миру, сообщает TechCrunch.
По информации издания, сокращения коснулись 265 сотрудников проектно-технического отдела и 170 сотрудников из отдела разработки.
Около 85% из них проживают в США, 10% – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, остальные – в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Число уволенных составляет 8% от всех работников соответствующих подразделений.
Это уже не первый случай массовых сокращений в Uber. В частности в конце июля потеряли работу 400 человек – примерно треть сотрудников маркетингового управления компании.
Эксперты отмечают, что масштабные убытки Uber обусловлены тем, что американская компания выделила 3,9 млрд долларов на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций, которую она провела в мае на бирже Нью-Йорка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 9183 21
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения5 ч. назад - 2147 11
На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)15 ч. назад - 1807 7
Apple представила три новые модели iPhone (видео)12 ч. назад - 575 5
"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней цене6 ч. назад - 1018 3
Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго9 ч. назад - 3801
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения5 ч. назад - 2147 11
Межбанк: объемы сегодня будут значительными11 ч. назад - 2144
Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги10 ч. назад - 1890
На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)15 ч. назад - 1807 7
Apple представила три новые модели iPhone (видео)12 ч. назад - 575 5
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 346
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 710
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3575
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 709