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Uber получил рекордные убытки и устроил масштабную волну увольнений

Uber получил рекордные убытки и устроил масштабную волну увольнений

Uber Technologies Inc. получил рекордные убытки во втором квартале 2019 года – 5,2 млрд долларов.

Это привело к тому, что американская компания уволила 435 сотрудников по всему миру, сообщает TechCrunch.

По информации издания, сокращения коснулись 265 сотрудников проектно-технического отдела и 170 сотрудников из отдела разработки.

Около 85% из них проживают в США, 10% – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, остальные – в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Число уволенных составляет 8% от всех работников соответствующих подразделений.

Это уже не первый случай массовых сокращений в Uber. В частности в конце июля потеряли работу 400 человек – примерно треть сотрудников маркетингового управления компании.

Эксперты отмечают, что масштабные убытки Uber обусловлены тем, что американская компания выделила 3,9 млрд долларов на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций, которую она провела в мае на бирже Нью-Йорка.

По материалам Обозреватель
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