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Выгодная ошибка: в США банк случайно перечислил более 100 тысяч долларов супругам

Выгодная ошибка: в США банк случайно перечислил более 100 тысяч долларов супругам

В Пенсильвании банк случайно перечислил более 100 тысяч долларов на счет американских супругов Роберта и Тиффани Уильямс.

Вместо того, чтобы сообщить об ошибке, они решили потратить деньги на свое усмотрение.

В частности, приобрели дорогое авто и инвентарь для дома, остальное – одолжили друзьям.

Сообщается, что пропажу банк заметил только через месяц.

Сейчас Уильямсам выдвинули уголовные обвинения, при этом обоим грозит по 10 лет тюремного срока.

По материалам ТСН
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