Названа средняя зарплата в агросекторе

Средняя заработная плата в агросекторе составляет 15,7 тыс. грн.

Об этом сообщает AgroRobota.com.ua.

«Рекордная сумма предложений может доходить и до 80 тыс. грн. Обычно, такую зарплату предлагают трейдерам со знанием английского языка и на условиях сотрудничества с иностранными партнерами», — отмечают аналитики.

По данным Госстата, в июле 2019 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 9 850 грн.

Минимальная зарплата, согласно предложенным вакансиям на сайте, составляет 4-5 тыс. грн для рабочих специальностей.

Справка Finance.ua

В Украине в 2019 году темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты.