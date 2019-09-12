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Названа средняя зарплата в агросекторе

Названа средняя зарплата в агросекторе

Средняя заработная плата в агросекторе составляет 15,7 тыс. грн.

Об этом сообщает AgroRobota.com.ua.

«Рекордная сумма предложений может доходить и до 80 тыс. грн. Обычно, такую зарплату предлагают трейдерам со знанием английского языка и на условиях сотрудничества с иностранными партнерами», — отмечают аналитики.

По данным Госстата, в июле 2019 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 9 850 грн.

Минимальная зарплата, согласно предложенным вакансиям на сайте, составляет 4-5 тыс. грн для рабочих специальностей.

Справка Finance.ua

  • В Украине в 2019 году темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 года составила 10 971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.
По материалам Finance.UA
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