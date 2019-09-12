Названа средняя зарплата в агросекторе

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Средняя заработная плата в агросекторе составляет 15,7 тыс. грн.
Об этом сообщает AgroRobota.com.ua.
«Рекордная сумма предложений может доходить и до 80 тыс. грн. Обычно, такую зарплату предлагают трейдерам со знанием английского языка и на условиях сотрудничества с иностранными партнерами», — отмечают аналитики.
По данным Госстата, в июле 2019 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 9 850 грн.
Минимальная зарплата, согласно предложенным вакансиям на сайте, составляет 4-5 тыс. грн для рабочих специальностей.
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