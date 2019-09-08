Благотворительность в monobank - спасаем детские жизни

Сегодня клиенты monobank спасли детскую жизнь!

Каждого первого числа месяца, выбирая категории кешбэка в приложении monobank, вы задумываетесь: “выбирать благотворительный кешбэк?”

Вот результат вашего положительного выбора ↓

Сегодня, стерилизатор Axis стоимостью 808 296 гривен, на который мы с вами и Кураж Базар собирали кешбэк в мае и июне, находится в Институте сердечно-сосудистой хирургии им.М.Амосова ☺

Только представьте себе, 750 детей в год смогут качественнее лечить свои сердечки ❤ благодаря вашему неравнодушию.

Спасибо, что вы с нами и помогаете делать такие большие дела. А если еще нет – присоединяйтесь к нам: http://monobank.ua/get