Благотворительность в monobank - спасаем детские жизни

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Сегодня клиенты monobank спасли детскую жизнь!
Каждого первого числа месяца, выбирая категории кешбэка в приложении monobank, вы задумываетесь: “выбирать благотворительный кешбэк?”
Вот результат вашего положительного выбора ↓
Сегодня, стерилизатор Axis стоимостью 808 296 гривен, на который мы с вами и Кураж Базар собирали кешбэк в мае и июне, находится в Институте сердечно-сосудистой хирургии им.М.Амосова ☺
Только представьте себе, 750 детей в год смогут качественнее лечить свои сердечки ❤ благодаря вашему неравнодушию.
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