Межбанк: объемы сегодня будут значительными

В среду на валютном рынке опять не будет скучно никому: ни клиентам, ни банкам, ни самому регулятору.

Главная новость, которая делает сегодняшний день на ресурсном и валютном межбанке Украины – результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и расчеты по нему. Рассчитаться надо сегодня и покупателям облигаций понадобится как гривна, так доллар.

Минфин смог разместить ОВГЗ на очень большую сумму – в эквиваленте 16,5 млрд гривен ( на 2,824 млрд гривен и на 546,8 млн долларов. Так что объемы движения ресурсов сегодня будут значительными. Не зря корсчета банков на утро среды уже выросли сразу на 12,39 млрд гривен – до 56,7 млрд. Основной прирост этой ликвидности сегодня уйдет на счета Минфина Украины как оплата за купленные ОВГЗ.

Нерезиденты будут сегодня опять весьма активны на нашем рынке, но только часть валютных ресурсов пройдет через межбанк. Дело в том, что за купленные валютные облигации иностранцы рассчитаются напрямую в долларе. А вот продавать валюту они будут только в тех суммах, которые им недостает на оплату гривневых бумаг.

Местные компании сегодня продолжат проводить только свои текущие хозяйственные операции и будут активно покупать и продавать валюту на межбанке для обеспечения своих внешнеэкономических сделок. А также готовиться к предстоящим авансовым расчетам с персоналом за первую половину сентября и последующим скоро налоговым платежам. Спекулянты продолжат работать как в формате “в две стороны”, так и постараются покачать курс в течение дня , подстраиваясь под действия крупных игроков.

За счет операций на валютном рынке по расчетам за купленные вчера на аукционе ОВГЗ — мы ожидаем в среду статистику торгов в пределах до 310 млн долларов при заключении до 630 сделок и прогнозируем достаточно широкий коридор по доллару на межбанке в пределах 24,75-25,05 гривен. НБУ опять будет выкупать излишек предложения на торгах через Matching, чем удержит курс американской валюты от обвала ниже 24,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,00 / 25,03

евро – 27,60 / 27,62

российский рубль – 0,3814 / 0,3822

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке