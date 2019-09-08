Украина рассчитывает получить второй транш помощи от ЕС до конца года

Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского Союза до конца 2019 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

О выделении кредита в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС шла речь во время переговоров вице-премьер-министра с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

“Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много – нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен для поддержки нашего финансового баланса”, – рассказал Кулеба.

Отметим, Европейский Союз выделяет Украине кредиты под низкие проценты по программе макрофинансовой помощи. В сентябре 2018 года было заключено новое кредитное соглашение о привлечении 1 миллиарда евро, и в декабре 2018 ЕС направил Украине первый транш объемом 500 миллионов евро.