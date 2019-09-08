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Метро станет более доступным для маломобильных групп населения

Метро станет более доступным для маломобильных групп населения

С 1 сентября начал действовать обновленный ГСН по метрополитенам, который ввел обязательное внедрение безбарьерного пространства на станциях метро и в совмещенных подземных переходах при их реконструкции или новом строительстве.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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“Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других. Метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех, это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы по метрополитенам, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Так что путь к безбарьерности – необратим”, – отметил он.

Парцхаладзе отметил, что будут действовать следующие требования:

 - поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
 - на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно-изменяемой информации, тактильные элементы доступности – тактильные полосы и информуказатели, визуальные элементы доступности – промаркированные, информтаблички и указатели и аудиоуказатели – звуковые ориентиры;
- ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;
- на новых станциях – только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.

Все средства доступности должны обустраиваться с учетом требований, содержащихся в строительных нормах “Инклюзивность зданий и сооружений”.

По материалам Finance.UA
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