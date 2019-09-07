Межбанк: Нацбанк спасал валюту

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Вторник продолжил держать в напряжении валютный рынок. С самого утра гривна надолго закрепилась ниже психологического порога в 25 гривен, а спас валюту, как это ни странно звучит – наш Нацбанк.
Стартовав с начальных котировок 24,88/24,92 гривен за доллар (что было ниже вчерашнего закрытия в 24,95/24,975) – рынок уже сразу заявил этим о том, что настроен на дальнейшее укрепление позиций нацвалюты.
Предложение превышало спрос с первых минут сессии и к 11:00 котировки провалились до 24,84/24,87 гривен за доллар с явной целью в 24,70-24,75 к концу дня.
Дефицит гривны ощущался у всех участников торгов и продавцы становились все более уступчивыми по курсу. Покупателей было мало и они вместе со спекулянтами откровенно играли “на понижение”.
Но в такое выгодное развитие событий быстро вмешался Нацбанк. Он вышел с выкупом доллара через Matching по 24,88 гривен и своими интервенциями достаточно быстро снял давление на доллар.
Проводил он их несколько раз и к 12:00 котировки уже достигли отметки в 24,85/24,875 гривен, а на обед дилеры уже ушли при уровне 24,90/24,93.
Завершилась активная фаза торгов (14:00) котировками 24,88/24,9050.
Как и вчера – продавали валюту все: и нерезиденты для участия в аукционе Минфина по продаже ОВГЗ, и сами экспортеры, которым надо было финансировать свои текущие производственные затраты. Но все же главными “виновниками” проседания курса в первой половине сессии были иностранцы.
После обеда на рынке произошла определенная коррекция за счет действий нескольких запоздавших покупателей. Они начали выкупать остатки доллара на уже вялом и малообъемном рынке и к 15:00 доллар вырос до 24,99/25,02 гривен, а завершились торги уровнем 25,00/25,03.
По словам участников рынка – рост курса после 15 часов был вызван действиями тех иностранцев, кто по разным причинам не полностью закрыл свои покупки ОВГЗ на аукционе и решил “вернуться” из гривны в доллар к концу дня.
Главные события 10 сентября на межбанке:
1) После проседания котировок с утренних 24,88/24,92 гривен до 24,84/24,87 к 11 часам с целью в 24,70-24,75 к концу дня -из-за выкупа излишков доллара регулятором – затем постепенный рост котировок до 24,90/24,93 к середине дня и до 25,00/25,03 к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но выкупал ситуативный избыток доллара на межбанке через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8577 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 11 сентября установлен на уровне 24,8822.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,00 / 25,03
евро – 27,59 / 27,62
российский рубль – 0,3819 / 0,3825
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1050 / 1,1051
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