HTC отчиталась о росте выручки на 67%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
HTC ежемесячно публикует отчеты, содержащие данные о выручке. Зачастую особого интереса они не представляют, разве что с точки зрения обновления производителем антирекордов по ключевым финпоказателям, но новый отчет, включающий данные за август, получился очень даже положительным.
В августе этого года суммарный доход HTC составил $23,5 млн. Это на 66,8% больше, чем в июле. Да, в годовом выражении по-прежнему наблюдается спад, он в прошлом месяце он был значительно меньше, чем в последнее время. Если точнее, 47,1%, а не 70-80%.
Что конкретно помогло компании улучшить основные финансовые показали, точно неизвестно. Но очевидно, что это не смартфоны. Рыночные наблюдатели считают, что результат во многом обусловлен успехами направления виртуальной реальности — продажами устройств как потребительского, так и корпоративного сегмента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 1929 9
Renault обещает европейцам бюджетный электрический кроссовер стоимостью 10 тысяч евроПозавчера, 22:03 - 1091 3
Укрзализныця запустила онлайн-заказ вагонов для людей с инвалидностьюПозавчера, 18:35 - 143 2
С 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%Вчера, 17:04 - 155 1
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1097 1
Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуляВчера, 12:08 - 6055
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 1929 9
Названы самые грязные деньги в ЕвропеВчера, 09:13 - 1786
Как меняются цены на жилье в ЕвропеВчера, 14:07 - 1774
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1097 1
Cadillac представил новый седан (фото)Позавчера, 15:11 - 522
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеПозавчера, 10:10 - 431 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1447 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 570
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1049