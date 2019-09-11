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HTC отчиталась о росте выручки на 67%

HTC отчиталась о росте выручки на 67%

HTC ежемесячно публикует отчеты, содержащие данные о выручке. Зачастую особого интереса они не представляют, разве что с точки зрения обновления производителем антирекордов по ключевым финпоказателям, но новый отчет, включающий данные за август, получился очень даже положительным.

В августе этого года суммарный доход HTC составил $23,5 млн. Это на 66,8% больше, чем в июле. Да, в годовом выражении по-прежнему наблюдается спад, он в прошлом месяце он был значительно меньше, чем в последнее время. Если точнее, 47,1%, а не 70-80%.

Что конкретно помогло компании улучшить основные финансовые показали, точно неизвестно. Но очевидно, что это не смартфоны. Рыночные наблюдатели считают, что результат во многом обусловлен успехами направления виртуальной реальности — продажами устройств как потребительского, так и корпоративного сегмента.

По материалам ITC.ua
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