Канадский изобретатель создал куртку с QR-кодами

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Специальная куртка, которая помогает автономным транспортным средствам “видеть” велосипедистов, получила приз на международной конференции дизайнеров.
Светоотражающая куртка, созданная студентом-дизайнером Филиппом Сивеком, включает в себя несколько QR-кодов, которые в один прекрасный день могут помочь легковым автомобилям и грузовикам лучше обнаружить велосипедистов и понять их предполагаемые движения.
Сивек отмечает, что велосипедисты представляют собой уникальную проблему для автономных транспортных средств, поскольку они “легки, проворны и быстры”.
Другие трудности могут возникнуть из-за их “открытой структуры, малой массы и минимальной площади поверхности”.
“Трубчатая рама и проволочная конструкция не дают лидару возможности получить достаточно лазерных ударов для правильного обнаружения”, – отмечает создатель.
Дизайн и размещение QR-кодов является ключом к производительности куртки. Видя разные штрих-коды в разных местах, автономный автомобиль будет распознавать не только то, что велосипедист впереди, но и то, на какую часть велосипедиста он смотрит, что позволяет ему лучше понимать контекст объекта в его среде.
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