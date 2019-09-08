Канадский изобретатель создал куртку с QR-кодами

Специальная куртка, которая помогает автономным транспортным средствам “видеть” велосипедистов, получила приз на международной конференции дизайнеров.

Светоотражающая куртка, созданная студентом-дизайнером Филиппом Сивеком, включает в себя несколько QR-кодов, которые в один прекрасный день могут помочь легковым автомобилям и грузовикам лучше обнаружить велосипедистов и понять их предполагаемые движения.

Сивек отмечает, что велосипедисты представляют собой уникальную проблему для автономных транспортных средств, поскольку они “легки, проворны и быстры”.

Другие трудности могут возникнуть из-за их “открытой структуры, малой массы и минимальной площади поверхности”.

“Трубчатая рама и проволочная конструкция не дают лидару возможности получить достаточно лазерных ударов для правильного обнаружения”, – отмечает создатель.

Дизайн и размещение QR-кодов является ключом к производительности куртки. Видя разные штрих-коды в разных местах, автономный автомобиль будет распознавать не только то, что велосипедист впереди, но и то, на какую часть велосипедиста он смотрит, что позволяет ему лучше понимать контекст объекта в его среде.