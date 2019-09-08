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Исландский лоукостер возродится после банкротства

Исландский лоукостер возродится после банкротства

Американка Мишель Балларин, которая возглавляет компании Oasis Aviation Group и USAerospace, завершила покупку активов WOW Air и планирует возобновить работу исландского перевозчика. Первые полеты должны быть выполнены уже в октябре этого года.

Как пишет ЦТС, об этом сообщает портал Рasazer.

Балларин намеревалась еще летом приобрести активы обанкротившегося исландского перевозчика, однако до транзакции дело дошло лишь на прошлой неделе.

На созванной пресс-конференции Мишель Балларин объявила о возобновлении работы авиакомпании и первых полетах, которые состоятся в октябре. Первоначально будут эксплуатироваться два самолета, в летний сезон 2020 года их число, как ожидается, увеличится до четырех. В более долгосрочной перспективе перевозчик сможет использовать 10-12 самолетов. Следующей задачей компании станет выход в прибыльность.

Первый объявленный маршрут — Кефлавик – Вашингтон-Даллес. Новый перевозчик сохранит бренд и название WOW Air. Авиакомпания будет нанимать исландский персонал. На начальном этапе работы авиакомпания будет использовать американский сертификат авиаперевозчика (AOC), но в планах – и получение исландского сертификата. Балларин намерена инвестировать в проект 85 млн долларов, не привлекая при этом кредитные средства.

На авиарынке говорят о неоднозначных идеях новой собственницы бывшей исландской авиакомпании, которые та намерена воплотить в жизнь. Так, авиакомпания должна будет обеспечить более высокий уровень питания на борту. С этой целью привлекается шеф-повар ресторана с тремя звездами Мишлен.

Еще одна идея — использовать технологию биометрического сканирования, чтобы сократить время, необходимое для посадки на самолет. Сканирование будет доступно в аэропортах Вашингтона и Кефлавика.

Третья идея — предоставить доступ в бизнес-залы всем пассажирам самолета. Эта опция будет доступна во всех аэропортах, из которых будет летать WOW, кроме того, она будет включена в стоимость билета.

В связи с этим эксперты теряются в догадках, какую именно бизнес-модель будет исповедовать возрожденный авиаперевозчик, поскольку, с одной стороны, пассажиры получат более качественные услуги, с другой стороны – билеты должны оставаться доступными по цене. Компания также намерена сосредоточиться на грузоперевозках и дать новые возможности для электронной коммерции между Исландией и США.

Справка Finance.ua:
  • Компанию WOW air постигло банкротство весной 2019 года.
  • Авиакомпания базировалась в аэропорту Кеблавик города Рейкьявик, откуда выполняла международные рейсы в 32 аэропорта Европы и США.
  • В 2018 году WOW air попала в список самых дешевых авиакомпаний мира, заняв в соответствующем рейтинге 7 место.

По материалам Центр транспортных стратегий
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