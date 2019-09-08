Hyundai представили концепт электромобиля

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Компания Hyundai привезла на Франкфуртское автошоу необычный концепт электромобиля «45», выполненный в ретро-стиле модели Hyundai Pony Coupe, выпущенной ровно 45 лет назад.
Интересно, что число обозначения также намекает на 45-градусные наклоны лобового и заднего стекла, которые формируют характерный ромбовидный силуэт концепта. В компании называют данный стиль Sensuous Sportiness («Чувственная Спортивность») и настаивают, что именно так будут выглядеть будущие электромобили бренда.
Модель Hyundai 45 отличается рядом интересных решений, включая светодиодную светотехнику и LED-полоску в передней двери, которая является индикатором степени заряда батареи; систему Camera Monitoring System с самоочищающимися камерами для автономного передвижения и замены боковых зеркал и т.д.
По оформлению салон автомобиля напоминает минималистичный интерьер гостиной, с обилием дневного света и использованием дерева, ткани и кожи. В автономном режиме движения сиденья-шезлонги переднего ряда можно развернуть лицом ко второму ряду для полноценного общения
Концепт Hyundai 45 является типичным шоу-каром, призванным продемонстрировать направление дизайна будущих электромобилей бренда, однако полностью исключать появление серийной модели на его основе все же нельзя.
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