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Hyundai представили концепт электромобиля

Hyundai представили концепт электромобиля

Компания Hyundai привезла на Франкфуртское автошоу необычный концепт электромобиля «45», выполненный в ретро-стиле модели Hyundai Pony Coupe, выпущенной ровно 45 лет назад.

Интересно, что число обозначения также намекает на 45-градусные наклоны лобового и заднего стекла, которые формируют характерный ромбовидный силуэт концепта. В компании называют данный стиль Sensuous Sportiness («Чувственная Спортивность») и настаивают, что именно так будут выглядеть будущие электромобили бренда.

Модель Hyundai 45 отличается рядом интересных решений, включая светодиодную светотехнику и LED-полоску в передней двери, которая является индикатором степени заряда батареи; систему Camera Monitoring System с самоочищающимися камерами для автономного передвижения и замены боковых зеркал и т.д.

По оформлению салон автомобиля напоминает минималистичный интерьер гостиной, с обилием дневного света и использованием дерева, ткани и кожи. В автономном режиме движения сиденья-шезлонги переднего ряда можно развернуть лицом ко второму ряду для полноценного общения

Концепт Hyundai 45 является типичным шоу-каром, призванным продемонстрировать направление дизайна будущих электромобилей бренда, однако полностью исключать появление серийной модели на его основе все же нельзя.

По материалам ITC.ua
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