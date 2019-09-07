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Telegram начал открытое тестирование своего блокчейна TON

Telegram начал открытое тестирование своего блокчейна TON

Команда Telegram выложила в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна – TON.

Об этом сообщает TJournal. Ссылки на файлы и документацию можно посмотреть на сайте проекта.

Любой желающий, скачав эти файлы, может установить у себя и протестировать работу блокчейна Telegram. На сайте также есть инструкции по установке узла и его преобразованию в валидатор (узел, который подтверждает транзакции).

Проект впервые выложили в открытый доступ, весной этого года разработчики проводили закрытое тестирование. Релиз проекта запланирован на 31 октября этого года.

Ранее основатели Telegram уже сообщали о том, что работают над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и собственной криптовалютой Gram.

Если проекты не будут запущены до указанной даты, Павел Дуров и команда обещали вернуть деньги, привлеченные в ходе ICO, инвесторам. На разработку TON и Gram компания в 2018 году привлекла около $1,7 млрд.

По материалам AIN.UA
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