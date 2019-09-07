Новый сбор «на развитие IT-индустрии»: что он изменит? - мнение эксперта

Вопрос повышения налогообложения доходов специалистов, занятых в IT индустрии, поднимается регулярно. Вероятно, государство считает перспективной возможность существенно увеличить поступления в бюджет таким образом, тем более, что с государственной точки зрения, повысив налоговую нагрузку, государство берет лишь малую часть того, на что имеет право, считает Олег Дерлюк, управляющий партнер Stron.

С его слов, если бы при найме IT-специалистов практиковались трудовые договора, то отчисления от «зарплатных» налогов, были бы более чем в 10 раз больше.

Напомним, в предложенной Кабмином реформе предлагается ввести дополнительный сбор «на развитие IT-индустрии», который будет взиматься с дохода IT-специалиста и по своей структуре будет повторять единый налог, как военный сбор повторяет налог на доходы физических лиц. При этом предполагается, что ставка нового сбора будет ежегодно вырастать на 1 процентный пункт с 2020 года по 2024 год, когда она остановит свой рост на ставке в 5% и будет оставаться на ней до 2029 года.

“Мне не известна бюджетная природа нового сбора, и я не могу судить, насколько правдивы и реализуемы обещания правительства наполнять данным сбором специальный фонд, управляемый самой IT-индустрией. Остаются вопросы – формы и порядка распоряжения средствами данного фонда, а также субъекта-распорядителя – в какой форме IT-индустрия в действительности будет привлечена к распоряжению его средствами. Кроме этого, каковы гарантии того, что распорядителя фонда не сменят на законодательном уровне после того, как фонд начнет наполняться?” – говорит эксперт.

По словам Дерлюка, стоит обратить внимание на то, что фонд планируется администрировать усилиями ГНС, что, в совокупности с вышеизложенным, наталкивает на мысль, что внедрение нового сбора – это попытка изящно преподнести избирателю старую идею удвоить за 5 лет ставку единого налога.

Сравнивая с ранними проектами (тем же проектом Южаниной — ред.), стоит отметить, что, в случае с новым сбором доходы IT-специалистов предлагается обложить также военным сбором – т.е. со стороны налогоплательщика это еще полтора процентных пункта к ставке налогообложения, так же удваивается минимальный размер единого социального взноса.

“Если слова премьер-министра окажутся правдивы и переход на новую систему будет добровольным и 3 группа единого налога останется доступной для IT-специалистов, то я не вижу ни одной причины IT-бизнесу переходить на новую систему. По сути, такой переход будет означать добровольное и существенное увеличение ставки налогообложения, на что, очевидно, общественного согласия со стороны IT-индустрии нет”, – резюмирует Дерлюк.