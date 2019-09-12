Число международных туристов на планете за первое полугодие 2019 года выросло

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Число международных туристических прибытий в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4%.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Всемирную туристическую организацию ООН.
Количество международных прибытий в январе-июне текущего года в мире составило 671 млн. Это на 30 млн больше, чем за аналогичный период годом ранее.
На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% – в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны за первые шесть месяцев этого года прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.
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