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Число международных туристов на планете за первое полугодие 2019 года выросло

Число международных туристов на планете за первое полугодие 2019 года выросло

Число международных туристических прибытий в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4%.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Всемирную туристическую организацию ООН.

Количество международных прибытий в январе-июне текущего года в мире составило 671 млн. Это на 30 млн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% – в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны за первые шесть месяцев этого года прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

По материалам Центр транспортных стратегий
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