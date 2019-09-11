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Сети 5G вернут мировой рынок смартфонов к росту

Сети 5G вернут мировой рынок смартфонов к росту

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по мировому рынку смартфонов на ближайшее время.

Отмечается, что в текущем году спрос на «умные» сотовые аппараты будет сокращаться. Так, во второй половине 2019-го поставки уменьшатся на 0,4 %, а падение по итогам нынешнего года в целом окажется на уровне 2,2 %.

Таким образом, как отмечается, 2019-й станет третьим годом подряд, когда спрос на смартфоны в глобальном масштабе уменьшается.

Впрочем, как полагают аналитики, уже в 2020 году рынок вернётся к росту. Увеличению спроса на «умные» сотовые аппараты будет способствовать развитие мобильных сетей пятого поколения (5G).

В текущем году продажи смартфонов прогнозируются на уровне 1,37 млрд штук. В 2023-м данный показатель, по оценкам IDC, достигнет 1,48 млрд единиц.

Иными словами, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2018 по 2023 гг. составит 1,1 %.

По материалам 3dnews.ru
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