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Эксперт назвал причину подорожания бензина, несмотря на крепкую гривну

Эксперт назвал причину подорожания бензина, несмотря на крепкую гривну

Укрепление курса гривны позволяет импортерам сдерживать рост цен на бензин, который дорожает на мировых рынках, однако дизельное топливо дорожает из-за введения заградительных пошлин самим украинским правительством.

Об этом сообщил эксперт энергорынка Леонид Косянчук в комментарии УНН.

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По его словам, горячий сезон у аграриев, который традиционно давит на цену топлива, уже завершается, поэтому спрос не станет тем фактором, который приведет к росту цен на топливо в Украине. Впрочем, ситуация на внешних рынках, как отметил эксперт, остается непредсказуемой, однако именно от нее будет зависеть дальнейшая динамика цен на бензин в Украине.

При этом Косянчук напомнил, что из-за введения заградительных пошлин против отдельной компании при экспорте дизельного топлива из РФ по трубопроводу операторы вынуждены были искать альтернативные источники поставок.

“Сегодня оптовая цена на дизельное топливо повысилась, по бензину все стоит. Высокий курс гривны несколько нивелирует те события, которые происходят на внешних рынках, то повышение цены, которое идет, – 50-60 коп./л. Пока что эта ситуация нам волнения не добавляет, а по дизельному топливу есть проблемы”, – добавил эксперт.

По материалам УНН
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