Mercedes представил дальнобойный электрокар EQS (фото)

Электрический седан Mercedes Vision EQS с заявленным запасом хода в 700 км представили на автосалоне во Франкфурте.

Фотографии концепта опубликовала медиа-служба Associated Press.

Известно, что Vision EQS был создан на совершенно новой платформе бренда. Седан получил дизайн кузова с очень плавными изгибами и без резких срезов корпуса. Кроме того, колесная база авто увеличилась, за счет чего был расширен и салон премиального седана.

Отличительной чертой автомобиля стала сложная оптика.

Спереди EQS на месте радиаторной решетки разместилась панель с 188 отдельными светодиодами, что обеспечивает практически неограниченную анимацию освещения. По бокам этой решетки находится пара фар с голографическими линзами, которые служат краями этого “светодиодного пояса”.

Задние фонари состоят из 229 трехконечных звезд.

Внутри EQC получил информационно-развлекательную систему MBUX, которая появится в будущем Mercedes. Она имеет три сенсорных экрана – центральный и еще два на каждом подлокотнике двери. Они обеспечивают возможность навигации водителю и пассажиру.

В Mercedes рассказывают, что во время создания электрокара инженеры черпали вдохновение с яхт. Продолжение тем экологии и моря можно усмотреть во многих деталях дизайна Vision EQS.

Кроме внешности Mercedes рассекретил и некоторые характеристики авто. Так, концепт получил батарею мощностью 100 кВт, которая должна обеспечить заявленный невероятный запас хода. Зарядить авто можно через нагнетатель на 350 кВт всего за 20 минут до 80%.

Все четыре колеса приводятся в движение с общей мощностью 469 л. с. и 760 Нм крутящего момента, а разгон до сотни занимает примерно 4,5 секунд. Заявленная максимальная скорость 200 км/час.

Пока что это всего лишь прототип и остается только догадываться, что достанется серийной версии седана.