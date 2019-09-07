Украинские биржи будут продавать евробонды Укрзализныци

Еврооблигации, выпущенные Укрзализныцей летом 2019 года, допустили к торгам на украинском фондовом рынке.

Такое решение опубликовала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Общая стоимость евробондов, выпущенных тогда государственной компанией, составляла 500 миллионов долларов.

Ранее они находились в обороте только на зарубежных фондовых биржах, поэтому номинальным эмитентом этих ценных бумаг отмечается компания Rail Capital Markets Plc.

Напомним, что 2 июля Укрзализныця выпустила евробонды на 500 миллионов долларов. Евробонды выпустили на срок 5 лет – их должны погасить в 2024 году. Процентная ставка по долговым ценным бумагам составила 8,25% годовых.