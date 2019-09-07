Фонд гарантирования увеличил выплаты клиентам Диамантбанка

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) согласовала увеличение размера частичного удовлетворения требований кредиторов ПАО «Диамантбанк» на сумму 189 976,05 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию «Диамантбанка» продолжает частично удовлетворять требования четвертой очереди кредиторов. Они удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди. Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов ПАО «Диамантбанк».

Таким образом, размер выплат кредиторам «Диамантбанка» увеличится до 567 332 834,79 грн, что составляет 75% от общей суммы акцептованных требований кредиторов четвертой очереди.