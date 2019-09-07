Фонд гарантирования увеличил выплаты клиентам Диамантбанка

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Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) согласовала увеличение размера частичного удовлетворения требований кредиторов ПАО «Диамантбанк» на сумму 189 976,05 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
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Уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию «Диамантбанка» продолжает частично удовлетворять требования четвертой очереди кредиторов. Они удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди. Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов ПАО «Диамантбанк».
Таким образом, размер выплат кредиторам «Диамантбанка» увеличится до 567 332 834,79 грн, что составляет 75% от общей суммы акцептованных требований кредиторов четвертой очереди.
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