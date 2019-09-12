Кто может получить доплату к пенсии

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В Украине согласно ст. 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” за сверхнормативный стаж предусматриваются пенсионные доплаты.
За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии:
Тем лицам, пенсии которым назначены до 01.10.2011 г. и после 01.10.2011 г., и не пересчитывались с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, сохранены установление минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа.
Для подтверждения страхового стажа необходимо предоставить перечень документов в Пенсионный фонд:
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