Кто может получить доплату к пенсии

В Украине согласно ст. 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” за сверхнормативный стаж предусматриваются пенсионные доплаты.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии:

Доплата не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Сверхнормативный страховой стаж граждан не может быть ограничен.

Тем лицам, пенсии которым назначены до 01.10.2011 г. и после 01.10.2011 г., и не пересчитывались с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, сохранены установление минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа.

Для подтверждения страхового стажа необходимо предоставить перечень документов в Пенсионный фонд:

трудовую книжку (а на основании ее записей и других документов – справки предприятий, учреждений и организаций),

сведения из госархива.

Справка Finance.ua: