0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 427 0

Кто может получить доплату к пенсии

Кто может получить доплату к пенсии

В Украине согласно ст. 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” за сверхнормативный стаж предусматриваются пенсионные доплаты.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии:

  • Доплата не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту.
  • Сверхнормативный страховой стаж граждан не может быть ограничен.

Тем лицам, пенсии которым назначены до 01.10.2011 г. и после 01.10.2011 г., и не пересчитывались с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, сохранены установление минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа.

Для подтверждения страхового стажа необходимо предоставить перечень документов в Пенсионный фонд:

  • трудовую книжку (а на основании ее записей и других документов – справки предприятий, учреждений и организаций),
  • сведения из госархива.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2019 года в Украине был увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию.
  • Для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто минимум 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет.
  • Если 15 лет страхового стажа у гражданина нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства.

Как накопить себе на пенсию

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.