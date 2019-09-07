Межбанк: 25, ждать ли опять

Во вторник на валютном рынке будет все веселее. Скучать не придется ни клиентам, ни банкам, ни НБУ. Основная причина – проведение сегодня нового аукциона Минфина по размещению ОВГЗ.

Уже со вчерашнего дня нерезиденты были замечены на рынке с продажами валюты под покупку облигаций и их операции обвалили доллар в понедельник ниже 25 гривен.

Сегодня курс межбанка останется заложником двух основных факторов:

1) Операции нерезидентов и местных инвесторов по покупке ОВГЗ на аукционе Минфина Украины и его результаты. Так как сегодня будут предлагаться как гривневые, так и валютные облигации – интерес к валюте будет двояким. Часть торговцев будет скупать валюту (если они решат покупать долларовые бумаги) или просто заведут доллар в страну для покупок таких ОВГЗ, а часть (те, кто сделает ставку на гривневые облигации) – наоборот, будут продолжать продавать валюту на межбанке для финансирования своих покупок этих облигаций.

За счет операций на валютном рынке под аукцион ОВГЗ – мы ожидаем во вторник рост объема статистики торгов в пределах 270-310 млн долларов при заключении до 570-630 сделок.

2) Текущая деятельность компаний. Тут пока без особых изменений – клиентам надо проводить свои текущие хозяйственные операции и они будут активно покупать и продавать валюту на межбанке для обеспечения своих внешнеэкономических сделок. Спекулянты постараются воспользоваться вчерашним настроем рынка на укрепление гривны и будут пытаться вести игру «на понижение». Не будут торопиться с покупкой валюты и импортеры. Они будут стараться скупиться подешевле и жестко торговаться по курсу.

Учитывая то, что основная часть факторов и мотиваций клиентов сейчас работает против доллара — мы прогнозируем на вторник дальнейшее проседание котировок по доллару в пределах 24,75-24,90 гривен с периодическими попытками спекулянтов еще больше придавить котировки американской валюты к цели 24,60-24,65 гривен в среду.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,95 / 24,97

евро – 25,57 / 25,60

российский рубль – 0,3790 / 0,3798

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