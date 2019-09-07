Zara запустит в Украине онлайн-магазин

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У торговой сети Zara, которая принадлежит группе компаний Inditex испанского бизнесмена Амансио Ортега, скоро появится онлайн-магазин в Украине.
Как пишет издание Retailers.ua, сообщение об этом появилось в приложении ритейлера.
Дата запуска онлайн-магазина пока неизвестна.
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