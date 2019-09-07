Zara запустит в Украине онлайн-магазин

У торговой сети Zara, которая принадлежит группе компаний Inditex испанского бизнесмена Амансио Ортега, скоро появится онлайн-магазин в Украине.

Как пишет издание Retailers.ua, сообщение об этом появилось в приложении ритейлера.

Дата запуска онлайн-магазина пока неизвестна.

Справка Finance.ua:

В Украине работает 65 магазинов группы Inditex.