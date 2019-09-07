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Zara запустит в Украине онлайн-магазин

Zara запустит в Украине онлайн-магазин

У торговой сети Zara, которая принадлежит группе компаний Inditex испанского бизнесмена Амансио Ортега, скоро появится онлайн-магазин в Украине.

Как пишет издание Retailers.ua, сообщение об этом появилось в приложении ритейлера.

Дата запуска онлайн-магазина пока неизвестна.

Справка Finance.ua:

  • В Украине работает 65 магазинов группы Inditex.
  • В начале сентября прошлого года в группе объявили, что к 2020 году вещи всех его брендов будут продаваться онлайн по всему миру, включая рынки, где ритейлер не имеет физических магазинов.
По материалам НВ
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