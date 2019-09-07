Херсонскую нефтеперевалку продают за 200 миллионов

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Государственное предприятие “СЕТАМ” продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.
На аукцион выставлен имущественный комплекс общей площадью 5471,5 кв.м. Стартовая цена лота по оценке независимого субъекта оценочной деятельности по заказу государственного исполнителя – 201,482 млн грн.
Дата проведения торгов – 9 октября 2019 года.
Напомним, агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании “Вествайт трейд”, которая имеет признаки фиктивности.
В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.
Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному “Предприятию по обеспечению нефтепродуктами”.
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