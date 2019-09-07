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Херсонскую нефтеперевалку продают за 200 миллионов

Херсонскую нефтеперевалку продают за 200 миллионов

Государственное предприятие “СЕТАМ” продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

На аукцион выставлен имущественный комплекс общей площадью 5471,5 кв.м. Стартовая цена лота по оценке независимого субъекта оценочной деятельности по заказу государственного исполнителя – 201,482 млн грн.

Дата проведения торгов – 9 октября 2019 года.

Напомним, агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании “Вествайт трейд”, которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному “Предприятию по обеспечению нефтепродуктами”.

По материалам Економічна Правда
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