Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар

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Компания Ferrari представила открытую версию модели F8 Tributo, получившую название F8 Spider. Новинку оснастили самым мощным восьмицилиндровым двигателем в истории итальянской марки.
Речь идет о том же 3,9-литровом агрегате V8 с двумя турбинами, дебютировавшем на суперкаре Pista, выпущенном ограниченным тиражом.
Двигатель развивает те же 720 л. с. и 770 Н·м крутящего момента, что на 50 л. с. и 10 Н·м больше отдачи агрегата предшественника. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Ferrari F8 Tributo получил двухсекционную складную жесткую крышу, способную автоматически убираться или раскладываться за 14 с. на скорости не выше 45 км в час. Механизм с электрическим приводом и усиленная платформа сделали родстер на 70 кг легче купе.
При этом автомобиль получился на 20 кг легче своего идеологического преемника в лице 488 Spider.
Как и купе, F8 Spider способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,9 с (на 0,1 с быстрее 488 GTB), а разгон до 200 км/ч занимает 7,8 секунды (на 0,5 с быстрее 488 GTB).
Максимальная скорость суперкара составила 340 км/ч — на 10 км/ч больше, чем у предшественника.
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