Качество газа в августе 2019 года по регионам (инфографика)

Теплота сгорания природного газа по Украине в среднем в августе 2019 г. составила 8250 ккал/м3. Это почти на 9% выше, чем по ГОСТу, – 7600 ккал/м3.

Об этом сообщила пресс-служба АО “Укртрансгаз”.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Результаты всех анализов физико-химических показателей за август 2019 года по системе магистральных газопроводов “Укртрансгаза”:

Отметим, “Укртрансгаз” осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Справка Finance.ua

9 сентября 2019 года председатель комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен.