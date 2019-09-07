Качество газа в августе 2019 года по регионам (инфографика)

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Теплота сгорания природного газа по Украине в среднем в августе 2019 г. составила 8250 ккал/м3. Это почти на 9% выше, чем по ГОСТу, – 7600 ккал/м3.
Об этом сообщила пресс-служба АО “Укртрансгаз”.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
Результаты всех анализов физико-химических показателей за август 2019 года по системе магистральных газопроводов “Укртрансгаза”:
Отметим, “Укртрансгаз” осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.
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