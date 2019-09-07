Bentley возродит довоенный гоночный автомобиль (фото)

Компания Bentley планирует разработать и выпустить на рынок в очень ограниченном количестве современные копии легендарного гоночного автомобиля Bentley Blower конца 1920-х годов.

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Bentley Blower выпускали с 1928 по 1930 год. Его построили на базе Bentley 4½ Litre. В 1929 году этот автомобиль принял участие во французской гонке на выносливость. Он также участвовал во многих других автогонках.

До наших дней сохранилось все четыре экземпляра Blower, которые были сделаны в 1928-1930 годах. Каждый из них стоит огромных денег. Так, например, в 2012 году один Blower на аукционе в Великобритании продали за 5 млн. фунтов стерлингов.

Bentley за два года сделает 12 современных копий Blower. Над их созданием будут трудиться инженеры и дизайнеры ателье Mulliner. Вначале они разберут шасси HB 3403, чтобы скопировать все детали, а потом соберут его обратно.