Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатам

В Кабмине сейчас будет появляться много IT-вакансий всех уровней.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

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Он также отметил будущие вакансии b общие требования к кандидатам, претендующим на них:

- руководители государственных предприятий или проектов. Необходим управленческий опыт и опыт в IТ;

- CTO / Tech Lead / Senior Dev. Знание языка программирования (Python, Ruby, JavaScript, Java, C++), в зависимости от проектов;

- бизнес-аналитики;

- специалисты по базам данных;

- DevOps (cloud computing, CI/CD, deployment process)

- специалисты по кибербезопасности. Необходим опыт с международными стандартами и КСЗИ (комплексной системой защиты информации).

Желающие попробовать и принять участие в реформе Кабмина – пришлите свое резюме и краткое сопроводительное письмо на lets.rock.kabmin@gmail.com

“Если вы не айтишник и все же хотите присоединиться к нам на другие направления – пишите письмо на этот емейл. Svetlana Kotliarevska и ее HR команда формируют пул кандидатов на все вакансии, которые сейчас появляются у нас”, – добавил Дубилет.