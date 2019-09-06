Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Кабмине сейчас будет появляться много IT-вакансий всех уровней.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
Читайте также: Нефедов рассказал, когда могут завершить аудит IT-инфраструктуры таможни
Он также отметил будущие вакансии b общие требования к кандидатам, претендующим на них:
- руководители государственных предприятий или проектов. Необходим управленческий опыт и опыт в IТ;
- CTO / Tech Lead / Senior Dev. Знание языка программирования (Python, Ruby, JavaScript, Java, C++), в зависимости от проектов;
- бизнес-аналитики;
- специалисты по базам данных;
- DevOps (cloud computing, CI/CD, deployment process)
- специалисты по кибербезопасности. Необходим опыт с международными стандартами и КСЗИ (комплексной системой защиты информации).
Желающие попробовать и принять участие в реформе Кабмина – пришлите свое резюме и краткое сопроводительное письмо на lets.rock.kabmin@gmail.com
“Если вы не айтишник и все же хотите присоединиться к нам на другие направления – пишите письмо на этот емейл. Svetlana Kotliarevska и ее HR команда формируют пул кандидатов на все вакансии, которые сейчас появляются у нас”, – добавил Дубилет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 7400 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 18144 10
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1889 7
Стало известно, в каком случае отменят военный сбор5 ч. назад - 1428 3
Мининфраструктуры предлагает законопроекты, которые дадут 3% роста ВВП ежегодно5 ч. назад - 557 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ11 ч. назад - 19006 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных7 ч. назад - 13637 3
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 7400 10
На что украинцы тратят больше всего денегВчера, 21:01 - 3834
Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)16 ч. назад - 3462
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы8 ч. назад - 157
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2854
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 540
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 906
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 746