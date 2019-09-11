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Киевский метрополитен назвал заработок от аренды

Киевский метрополитен назвал заработок от аренды

За восемь месяцев 2019 года от предоставления площадей в аренду подземка получила более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

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Предприятие отмечает, что половина суммы, соответственно, была перечислена в бюджет города.

Сейчас в метрополитене есть 191 действительный договор о передаче имущества территориальной общины города Киева в аренду. Речь идет о торговых местах, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности, в том числе банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы и т.д.

В сообщении напоминают, что МАФы, которые не соответствовали нормам Пожарной безопасности в подземке (182 объекта), были демонтированы. С целью эффективного использования коммунального имущества городом постоянно осуществляется мониторинг свободных площадей, которые соответствуют нормам действующего законодательства, и могут быть переданы в аренду. Департамент коммунальной собственности КГГА проводит соответствующие мероприятия с установленной процедурой.

По материалам Finance.UA
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