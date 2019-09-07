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Vivo презентовали смартфон с безрамочным дизайном

Vivo презентовали смартфон с безрамочным дизайном

Официальный анонс смартфона Vivo NEX 3 состоится 16 сентября, но китайский производитель представил новинку в видео ещё до этого события.

Разработчик демонстрирует дисплей Waterfall, боковые грани которого закруглены почти под углом 90 градусов. Таким образом боковые рамки у смартфона Vivo NEX 3 практически отсутствуют. Рамки над и под дисплеем очень тонкие. Из базы данных TENAA удалось узнать, что эта модель оснащена 6,98-дюймовым дисплеем с разрешением 2256х1080 точек. В устройстве используются AMOLED панель и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

На задней панели смартфона Vivo NEX 3 расположен тройной модуль камеры в виде круглой вставки. Опять же, по данным TENAA, главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора. Остальные два модуля содержат 13-мегапиксельные сенсоры. Можно предположить, что они используются для оптического увеличения или отдаления объекта съёмки.

Дополнительно сообщается, что смартфон Vivo NEX 3 несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 855+ с частотой 2,96 ГГц. Устройство может включать до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Однако слот для установки карты памяти microSD не предусмотрен. В качестве операционной системы используется версия Android 9 Pie. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки FlashCharge с передачей 44 Вт энергии. Устройство имеет размеры 167,44×76,14×9,4 мм и массу 218 г. На рынок поступят различные версии с поддержкой 4G и 5G. Пока что нет информации о цене этой модели.

По материалам ITC.ua
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